Постоялец ночлежки заявил об угрозе на петербургском вокзале и стал фигурантом уголовного дела

К уголовной ответственности привлечен постоялец ночлежки. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

К уголовной ответственности привлечен постоялец ночлежки. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали постояльца ночлежки, заявившего о якобы предстоящей угрозе на городском вокзале.

Во вторник, 27 апреля, на телефон экстренной службы поступил звонок от неизвестного, который заявил «предстоящей угрозе» на одном из городских вокзалов. Прибывшие полицейские не обнаружили в здании опасных предметов.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, на следующий день стражи порядка задержали 22-летнего уроженца Костромы, являющийся постояльцем одной из городских ночлежек.

Молодой человек совершил ложный звонок из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургской ночлежке между собутыльникам произошла поножовщина.