C 4 по 7 мая медицинские учреждения Санкт-Петербурга будут работать в плановом режиме

C 4 по 7 мая медицинские учреждения Санкт-Петербурга будут работать в плановом режиме
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в поликлиниках будет работать дежурная служба.  Фото: pixabay

C 4 по 7 мая медицинские учреждения Северной столицы будут работать в плановом режиме. Комздравом издано распоряжение, подтверждающее работу поликлиник и больниц в выходные с 1 по 10 мая. С 4 по 7 мая будет госпитализация, прием врачей и консультации.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в поликлиниках будет работать дежурная служба. С 1 по 10 мая продолжается вакцинация от COVID-19 по записи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса скончались еще 33 петербуржца. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, общее число летальных исходов от COVID-19 в городе достигло 13 187. В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 110 128 человек.

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