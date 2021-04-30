Веселящий газ, нелегальные таксисты и мигранты: итоги полицейских рейдов в Петербурге

В барах и клубах нередко находят спрятанные наркотики. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

В барах и клубах нередко находят спрятанные наркотики. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

В Северной столице регулярно проводятся профилактические рейды, направленные на выявление нарушителей в самых различных сферах. Проверки затрагивают автомобилистов, мигрантов, увеселительные заведения. Так минувшим вечером чиновники заглянули в ночные клубы и бары на улице Рубинштейна — пожалуй, самой «веселой» в городе.

Компанию муниципалам составили местные жители, которые возмущаются, что рядом с заведениями постоянный шум, а нетрезвые посетители нарушают порядок. Проверка выявила у баров множество проблем. Например, в «Угрюмочной» алкоголь продавался без лицензии, а заведение «Проходимец» и вовсе занимало площадь нелегально. Более того, собственник помещения расторг договор, но предприимчивые владельцы заведения продолжили работу, и даже подключились к электричеству жилого дома. Сейчас, правда, бар остался без света — отключили за долги.

Но штрафы и другие административные наказания не пугают «Проходимца», с которым жильцы борются уже больше десятка лет. Заведению выгоднее работать нелегально, оплачивая штрафы из выручки, а в случае приостановки деятельности руководство просто оформляет новое юридическое лицо, и бар открывается на прежнем месте.

В последний год заведения нарушают и санитарно-эпидемиологические меры борьбы с распространением коронавируса. Совсем недавно суд оштрафовал на 200 тысяч рублей модный клуб «Грибоедов», где не было разметок социальной дистанции, системы обеззараживания воздуха и регулярной уборки и даже мыла и антсептиков.

Это, однако, не самые худшие случаи. Встречаются в ночных клубах и по-настоящему опасные нарушения: так, в баре «Трудовые будни» в ходе проверки 29 апреля обнаружили баллоны с закисью азота (так называемый «веселящий газ»), воздушные шарики и контрафактные бутылки со спиртным. Возможно, теперь владельцев заведения ждет серьезное разбирательство.

К сожалению, подобные находки во время рейдов — не редкость. Во время предыдущих проверок баров и клубов в центре Петербурга стражи порядка нашли не только «веселящий газ» и нелегальный алкоголь, но и тайники с наркотиками.

Также недавно полицейские Северной столицы проводили профилактический рейд среди таксистов. Оказалось, что в Петербурге полно нелегальных извозчиков. Опасность подобного вида перемещения в том, что за более низкую цену поездки можно стать жертвой мошенничества или аварии. Только за пять дней рейда правоохранители изъяли 455 автомобилей, работавших без лицензии.

Чаще всего за рулем таких машин находятся мигранты, приехавшие в Петербург на заработки. Иностранцы также нередко игнорируют миграционное законодательство и находятся в стране нелегально. По итогам последнего рейда, проводимого в апреле, только в Центральном и Адмиралтейском районах выявили около сотни мигрантов-нелегалов. Нарушителям грозит административная ответственность вплоть до депортации.