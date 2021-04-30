В Петербурге запускают сервис «народного каршеринга»

В Санкт-Петербурге открывается регистрация для первых 100 участников-тестировщиков нового проекта «Рули», в рамках которого жители города смогут сдавать личные автомобили в аренду знакомым.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. На первом этапе автомобиль предложат сдавать в краткосрочную аренду знакомым, поскольку многие не будут готовы доверить свой транспорт постороннему.

Как сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта, услуга «народного каршеринга» будет реализована через мобильное приложение «Рули». Тестировщики смогут выставить объявление об аренде своего авто. После этого им дадут возможность отметить людей из списка контактов, те смогут оставить заявку на регистрацию в системе в качестве арендаторов.

«Наша цель — разумно уменьшить число автомобилей в городе, которые стоят без дела на парковке», — говорится в сообщении.

Кроме того, первым 100 пользователям сервиса предоставят ОСАГО, в будущем планируют дать возможность страхования поездок по КАСКО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоэксперт спрогнозировал каршеринговый бум в Петербурге.