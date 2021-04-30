Ленводхоз позаботился об утятах

Ленводхоз позаботился об утятах
Специалисты отдела по обеспечению эксплуатации ГТС СПб ГКУ «Ленводхоз» незамедлительно выехали в Петергоф и установили на решётку водосброса более мелкую сетку. Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»

Жители Старого Петергофа были обеспокоены судьбой утят, которые с начала весеннего периода стали заплывать на территорию гидротехнического сооружения (ГТС) Троицкого ручья. Ограждение, установленное на объекте, свободно позволяло птицам проникать в шахту водосброса и самостоятельно выбраться наружу только на другом конце сооружения.

Специалисты отдела по обеспечению эксплуатации ГТС СПб ГКУ «Ленводхоз» незамедлительно выехали в Петергоф и установили на решётку водосброса более мелкую сетку. Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»

На днях неравнодушные граждане направили обращение в администрацию Петродворцового района для решения сложившейся ситуации. Специалисты отдела по обеспечению эксплуатации ГТС СПб ГКУ «Ленводхоз» незамедлительно выехали в Петергоф и установили на решётку водосброса более мелкую сетку, которая ограничивает проникновение в шахту животных и птиц.

Специалисты отдела по обеспечению эксплуатации ГТС СПб ГКУ «Ленводхоз» незамедлительно выехали в Петергоф и установили на решётку водосброса более мелкую сетку. Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 мая начнут работать городские фонтаны. Большинство включат первый день мая в том числе фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора.

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