В Петербурге ставили пьесу «Блеф» без разрешения автора: ему выплатят компенсацию

Писатель требовал выплатить ему 500 тысяч рублей и еще 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

В Санкт-Петербурге автор Дмитрий Орехов, написавший пьесу-пародию «Блеф», обратился в суд, так как его произведение использовали для театральной постановки, не спросив разрешения. Он требовал выплатить ему компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 500 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня, 30 апреля, в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что постановку успели показать восемь раз на различных театральных площадках Санкт-Петербурга. Ответчик заверил, что не использовал тест Орехова, и добавил, что автором сценария является некая Никитина. Чтобы разрешить спор была назначена экспертиза, в рамках которой выяснилось, что истец был прав.

Автору «Блефа» должны выплатить 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также возместить расходы на экспертизу и прочие услуги.

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