В Петербурге ставили пьесу «Блеф» без разрешения автора: ему выплатят компенсацию

В Петербурге ставили пьесу «Блеф» без разрешения автора: ему выплатят компенсацию
Сценарий для постановки был сплагиачен, что доказала экспертиза. Фото: pixabay

Писатель требовал выплатить ему 500 тысяч рублей и еще 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

В Санкт-Петербурге автор Дмитрий Орехов, написавший пьесу-пародию «Блеф», обратился в суд, так как его произведение использовали для театральной постановки, не спросив разрешения. Он требовал выплатить ему компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 500 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня, 30 апреля, в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что постановку успели показать восемь раз на различных театральных площадках Санкт-Петербурга. Ответчик заверил, что не использовал тест Орехова, и добавил, что автором сценария является некая Никитина. Чтобы разрешить спор была назначена экспертиза, в рамках которой выяснилось, что истец был прав.

Автору «Блефа» должны выплатить 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также возместить расходы на экспертизу и прочие услуги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Глюк’oZы обвинила известную корейскую группу в плагиате.

блеф компенсация новости СПб плагиат суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ставили пьесу «Блеф» без разрешения автора: ему выплатят компенсацию
Сланцевский район попал в «красную» зону
Май начнется в Ленобласти с ночных заморозков
Кремль ждет предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
В Петербурге начали принимать заявки на путевки в городские лагеря
В масках до конца мая и с прививкой при выписке из больницы: Петербург с ...
Петербуржец избил врача за отказ делать его ребенку прививку
Роскомнадзор заявил о необходимости удалить еще 1 тысячу постов в Twitter