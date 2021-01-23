Дочь Глюк’oZы обвинила известную корейскую группу в плагиате

Девушка считает, что у нее украли идею для клипа. Фото: скриншот Instagram

Девушка считает, что у нее украли идею для клипа. Фото: скриншот Instagram

Юная артистка уверена, что музыканты украли ее идею для клипа.

Певица Лида Чистякова, дочь Глюк’oZы, раскритиковала популярную корейскую группу TinyTAN. Девушка считает, что музыканты украли у нее идею для клипа. С таким заявлением она выступила в социальных сетях.

Подросток отметила, что видеоролик корейской группы вышел 15 января 2021 года и набрал уже около 20 миллионов просмотров. Он очень похож на клип, который певица выложила в Интернет в 2020 году.

Теперь родители и менеджмент Lidus собираются обращаться к экспертам, которые должны провести анализ клипов на предмет плагиата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Little Big отказались отвечать на обвинения в плагиате. Девушка заметила общие черты в композициях и сообщила об этом в Tik Tok. По мнению блогерши, песня «Uno» напоминает сингл американских музыкантов «My hamps».