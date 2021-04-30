В ЦПКиО им. Кирова открылся сезон прокат лодок

В ЦПКиО им. Кирова открылся сезон прокат лодок
ЦПКиО имени Кирова. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Также горожане смогут взять на прокат водные велосипеды.

В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове открылся сезон проката лодок и водных велосипедов. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в администрации парка в социальных сетях.

Найти лодочную станцию можно недалеко от кафе «Нота» и на 2-м Южном пруду в восточной части парка. Она работает с 10 утра до 10 вечера, но стоит помнить о том, что инвентарь заканчивают выдавать в девять часов вечера. Арендовать лодку и водный велосипед стоит 400 рублей в час, залог – 2 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по ЦПКиО запретили ездить на самокатах. Напоминаем, что о нововведении задумались после того, как участились случаи наездов на пешеходов и белочек.

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