Смольный поддержит более 460 тысяч петербургских ветеранов труда

Финансовую поддержку им окажут в преддверии Дня ветерана труда.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города финансово поддержать Героев Социалистического Труда и Героев Труда России в преддверии Дня ветерана труда, который отмечается 2 мая. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.
Всего в городе проживают более 460 тысяч ветеранов труда и пенсионеров с большим стажем труда. Они активно участвуют в жизни города и работаю с молодежью, поэтому город готов их поддерживать, отметил Беглов.
«Было много обращений от петербуржцев. Мы договорились с Ленинградской областью, что будем учитывать общий стаж, не разделяя на город и область»,
— сказал губернатор.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ветераны получат выплату ко Дню Победы.