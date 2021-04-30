Смольный поддержит более 460 тысяч петербургских ветеранов труда

Смольный поддержит более 460 тысяч петербургских ветеранов труда
Ветераны труда получат поддержку от властей. Фото: pixabay.com

Финансовую поддержку им окажут в преддверии Дня ветерана труда.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города финансово поддержать Героев Социалистического Труда и Героев Труда России в преддверии Дня ветерана труда, который отмечается 2 мая. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего в городе проживают более 460 тысяч ветеранов труда и пенсионеров с большим стажем труда. Они активно участвуют в жизни города и работаю с молодежью, поэтому город готов их поддерживать, отметил Беглов.

«Было много обращений от петербуржцев. Мы договорились с Ленинградской областью, что будем учитывать общий стаж, не разделяя на город и область»,

— сказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ветераны получат выплату ко Дню Победы.

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