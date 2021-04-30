В Петербурге суточная госпитализация ковид-пациентов выросла на 9,25%

Сегодня в медицинских организациях зафиксировано на 6,77 % меньше новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлой пятницей, но число госпитализаций увеличивается.

Об этом стало известно 30 апреля. Так, за неделю на 0,15 % уменьшилось общее количество активно больных коронавирусом.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, по сравнению с аналогичным днем прошлой недели на 9,25 % возросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 725 новых-ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 662 человека. Третье место у Подмосковья — 651 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.