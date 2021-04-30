За сутки вакцинацию от коронавируса прошли более 6 тысяч петербуржцев

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

За все время пандемии в Петербурге от коронавируса вакцинировались 563 306 человек. 426 893 — полностью завершили цикл вакцинации.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. За минувшие сутки первую прививку сделали 6 005 человек, вторичную – 8 405.

Согласно данным из отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой болезни, запас вакцины в городе составляет 170 196 комплектов доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пункты вакцинации от COVID в Петербурге продолжат работать в майские праздники.