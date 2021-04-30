Попова заявила о распространении британского штамма COVID в России

Попова заявила о распространении британского штамма COVID в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число выявленных случаев британского штамма коронавируса в России. Фото: Роспотребнадзор

В России зафиксировали более 350 случаев заражения британским штаммом и около 20 — южноафриканским. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в России пандемия держится на стабильной стадии, но она может осложниться, если россияне перестанут соблюдать меры предосторожности.

Попова отметила в эфире телеканала «Россия 24», что ситуация не должна ухудшиться и после длинных майских выходных, если все граждане будут соблюдать меры профилактики.

Предполагается, что британский штамм ускоряет распространение вируса, но не делает его более стойким к антителам и не осложняет течение болезни. Однако ученые продолжают следить за его развитием, чтобы получить более точные данные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю британский штамм COVID обнаружили еще в пяти странах.

анна попова коронавирусная пандемия Россия


 

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