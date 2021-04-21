За неделю британский штамм COVID обнаружили еще в пяти странах

За последние семь дней так называемый «британский» штамм коронавирусной инфекции выявили еще в пяти странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Так, общее число государств, чьи граждане заразились выявленной в Англии мутацией COVID-19, с 13 апреля возросло до 137.

Предполагается, что эта мутация ускоряет распространение вируса, но не делает его более стойким к антителам и не осложняет течение болезни. Однако ученые продолжают следить за его развитием, чтобы получить более точные данные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для россиян.