Кишки навыворот: разбитая фура лежит на Киевском шоссе

Упавшая на бок фура. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Упавшая на бок фура. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Киевском шоссе в городе Пушкине Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, на Киевском шоссе в сторону старинной русской провинции города Луга в Ленинградской области перевернулась фура. Ее детали и запчасти сильно разрушились и их разнесло по всей дороге. Сам же грузовой автомобиль лежит на боку.

Помимо фуры повреждена еще одна иномарка. Ее отбросило на обочину к ограждению.

Аварию на камеру заснял очевидец происходящего. На момент съемки на месте ДТП не замечено ни машин скорой помощи, ни сотрудников Госавтоинспекции.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга на Невском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил пешехода, который перебегал дорогу.