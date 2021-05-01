В Гатчине задержали крупного наркосбытчика с 3 кг наркотиков

Подозреваемый в наркосбыте задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемый в наркосбыте задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Гатчины, подозреваемого в сбыте запрещенных веществ.

По информации ГУ МВД по Ленобласти, у дома №22 по улице Карла Маркса в Гатчине был задержан неработающий мужчина. При нем нашли почти 5 грамм психотропного вещества. Следователи открыли уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Далее полицейские установили сбытчика наркотиков, им оказался 30-летний мужчина с судимостями в прошлом. У него дома по адресу улица Ропшинская, 15 нашли около 3 килограммов амфетамина. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Наркосбытчика задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22-летний парень совершил два разбойных нападения, чтобы украсть чуть больше 8 тысяч.