Районные газеты получат поддержку от властей Петербурга

Петербургские власти в этом году выделят субсидии для издания районных печатных газет.
Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Постановление о предоставление субсидии «Санкт-Петербургскому центру информационной поддержки» на издание и распространение районных газет подписал губернатор Александр Беглов.
Документ определяет порядок предоставления в 2021 году субсидии, чтобы возместить затраты на производство, издание и распространение районных периодических печатных изданий.
В Смольном отметили, что районные газеты нужны для повышения уровня информирования горожан о предстоящих событиях во всей районах Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малому и среднему бизнесу Петербурга выделят 60 млн рублей поддержки. Это позволит увеличить количество субъектов МСП, граждан, желающих вести бизнес, а также начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги на единой площадке Центра «Мой бизнес».