Районные газеты получат поддержку от властей Петербурга

В Смольном отметили, что районные газеты нужны для повышения уровня информирования горожан. Фото: pixabay

В Смольном отметили, что районные газеты нужны для повышения уровня информирования горожан. Фото: pixabay

Петербургские власти в этом году выделят субсидии для издания районных печатных газет.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Постановление о предоставление субсидии «Санкт-Петербургскому центру информационной поддержки» на издание и распространение районных газет подписал губернатор Александр Беглов.

Документ определяет порядок предоставления в 2021 году субсидии, чтобы возместить затраты на производство, издание и распространение районных периодических печатных изданий.

В Смольном отметили, что районные газеты нужны для повышения уровня информирования горожан о предстоящих событиях во всей районах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малому и среднему бизнесу Петербурга выделят 60 млн рублей поддержки. Это позволит увеличить количество субъектов МСП, граждан, желающих вести бизнес, а также начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги на единой площадке Центра «Мой бизнес».