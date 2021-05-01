В Ленобласти на субботниках вручат не только грабли и совки

В Ленинградской области началась акция «Берегите память», которая пройдет на майских праздниках. Горожане приведут в порядок места воинских захоронений, мемориалов, стел. Сообщается, что уборка коснется всех районов региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Незадолго до празднования 76-летия Великой Победы пройдет серия субботников. Задействованы в уборке будут и жители, и волонтёры, и работники администраций и профильных служб.

Это стало уже давно ежегодной традицией, на которую отзывается большое количество людей.

Помимо этого участникам вручат не только грабли и совки, но и повествуют об исторических событиях Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на субботник вышли 180 тысяч человек.