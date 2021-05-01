В Ленобласти на субботниках вручат не только грабли и совки

В Ленобласти на субботниках вручат не только грабли и совки
В регионе пройдет субботник. Фото: администрация Ленинградской области

В Ленинградской области началась акция «Берегите память», которая пройдет на майских праздниках. Горожане приведут в порядок места воинских захоронений, мемориалов, стел. Сообщается, что уборка коснется всех районов региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Незадолго до празднования 76-летия Великой Победы пройдет серия субботников. Задействованы в уборке будут и жители, и волонтёры, и работники администраций и профильных служб.

Это стало уже давно ежегодной традицией, на которую отзывается большое количество людей.

Помимо этого участникам вручат не только грабли и совки, но и повествуют об исторических событиях Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на субботник вышли 180 тысяч человек.

великая отечественная война ленобласть субботник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кафе и рестораны Петербурга столкнулись с дефицитом персонала перед ПМЭФ
Сумма штрафа за нарушение ПДД на железнодорожном переезде выросла в пять раз
ДТП на Индустриальном: в одной из машин находилась женщина и двое маленьких детей
В Петербурге подготовили программу к старту туристического сезона
Новая схема мошенников связана с отключением России от SWIFT
В Ленобласти на субботниках вручат не только грабли и совки
Семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей
Фигуристка Александра Трусова ушла из Академии Евгения Плющенко