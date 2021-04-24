В Петербурге на субботник вышли 180 тысяч человек

Около 40 тысяч человек – это люди, которые захотели поучаствовать в уборке самостоятельно.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 апреля, состоялся день благоустройства и субботник, посвященный ему. В нем приняли участие 180 тысяч человек, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

42 тысячи человек – это граждане в составе трудовых коллективов предприятий, еще 40 тысяч – это горожане, которые приняли решение об уборке самостоятельно. Также в субботники участвовали школьники, студенты, военные, курсанты и кадеты.

Больше всего участников субботника проживает в Московском и Приморском районах. На третьем месте оказался Фрунзенский. Известно, что горожане прибирались в скверах, парках и во дворах. В результате было убрано 55 миллионов квадратных метров и вывезено 8,5 тысяч кубометров мусора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стартовала весенняя уборка на Охтинском мысу.