Сергей Перминов поддержал немецкого политика Швезиг по вопросу строительства «Северного потока — 2»

Сергей Перминов поддержал немецкого политика Швезиг по вопросу строительства &#171;Северного потока &#8212; 2&#187;
Перминов заявил, что абсолютно солидарен с Мануэлой Швезиг. Фото: Online47

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал заявление премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг.

Ранее Швезиг ответила на высказывание кандидата на должность канцлера ФРГ Анналены Бэрбок о том, что «Северный Поток-2 надо «лишить политической поддержки». По словам Швезиг, строительство газопровода будет продолжаться, его достроят до конца. Она считает, что это важный проект в области энергетической политики, а также в рамках экономических отношений. Швезиг добавила, что считает опасным «курс конфронтации с Россией, который отстаивает в своих заявлениях госпожа Анналена Бэрбок».

Перминов в беседе с Online47 заявил, что абсолютно солидарен с Мануэлой Швезиг.

«Отношения России, Германии и консорциума заинтересованных компаний Европы должны строиться на взаимовыгодной основе, без вмешательства третьих стран», — подчеркнул сенатор.

Он выразил уверенность, что проект будет завершен и введен в эксплуатацию. Перминов также поблагодарил немецких партнеров за их последовательную политику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдеп анонсировал переговоры с Германией по поводу строительства «Северного потока — 2».

Германия северный поток - 2 сергей перминов


 

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