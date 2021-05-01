В Усть-Ижоре спасли мужчину, увязнувшего в глубокой топкой яме

В Усть-Ижоре спасли мужчину, увязнувшего в глубокой топкой яме
Спасатели вызволили из ямы "грязного, довольного и живого" мужчину. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сотрудники МЧС помогли выбраться на твердую поверхность мужчине, упавшего в топкую яму в Колпинском районе.

Все случилось днем 1 мая в поселке Усть-Ижора. Как сообщает «Мегаполис», мужчина средних лет провалился в глубокую топкую яму рядом с перекрестком Петрозаводского шоссе и Верхней Ижорской улицы. Самостоятельно выбраться из ловушке ему не удалось, прохожие тоже не смогли помочь, поэтому было решено вызвать спасателей.

Со слов очевидца, когда спасатели вызволили потерпевшего из ямы, он был «грязный, довольный и живой» . Как он туда попал — не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг едва не задавил пешеходов и снес светофор на перекрестке Садовой и Ломоносова. На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, что каршеринг занесло после того, как его зацепила машина перед перекрестком.

мчс новости СПб спасатели усть-ижора яма


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Красная «Ауди» впечатала велосипедиста в забор на Елизаветинской
В Усть-Ижоре спасли мужчину, увязнувшего в глубокой топкой яме
На востоке Китая более 10 человек погибли из-за мощного урагана
В Индию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
При пожаре в Пермском крае погибли восемь человек, в том числе дети
Мокрый снег и заморозки обещают Ленобласти в воскресенье
В России ужесточили требования к прибывающим из-за границы
Вильфанд назвал регионы России, которые ждет потепление на майские праздники