В Усть-Ижоре спасли мужчину, увязнувшего в глубокой топкой яме

Сотрудники МЧС помогли выбраться на твердую поверхность мужчине, упавшего в топкую яму в Колпинском районе.

Все случилось днем 1 мая в поселке Усть-Ижора. Как сообщает «Мегаполис», мужчина средних лет провалился в глубокую топкую яму рядом с перекрестком Петрозаводского шоссе и Верхней Ижорской улицы. Самостоятельно выбраться из ловушке ему не удалось, прохожие тоже не смогли помочь, поэтому было решено вызвать спасателей.

Со слов очевидца, когда спасатели вызволили потерпевшего из ямы, он был «грязный, довольный и живой» . Как он туда попал — не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг едва не задавил пешеходов и снес светофор на перекрестке Садовой и Ломоносова. На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, что каршеринг занесло после того, как его зацепила машина перед перекрестком.