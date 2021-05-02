91 житель Ленобласти подхватил коронавирус

В Ленинградской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 91 человека.

Об этом стало известно в воскресенье, 2 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии COVID-19 заболели 42 752 жителя региона.

По данным оперштаба, на территории России за сутки обнаружено 8 697 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 823 255 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 342 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 110 862 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что биолог рассказала о причинах «желудочного» и «неврологического» коронавируса.