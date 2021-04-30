Биолог рассказала о причинах «желудочного» и «неврологического» коронавируса

Возникновение у человека «желудочного» или «неврологического» коронавируса зависит от особенностей его организма человека. Об этом рассказала биолог Анча Баранова.
По ее словам, новый вирус способен вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также с нервной системой. При этом COVID-19 поражает органы, которые ранее уже давали о себе знать различными болезнями.
Специалист отметила в беседе с Lenta.ru, что симптомы заболевания также зависят от обстоятельств, при которых и произошло заражение.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали вес, который ведет к тяжелому течению COVID.