Биолог рассказала о причинах «желудочного» и «неврологического» коронавируса

Возникновение специфических проявлений COVID-19 зависит от особенностей организма. Фото: комитет по здравоохранению

Возникновение специфических проявлений COVID-19 зависит от особенностей организма. Фото: комитет по здравоохранению

Возникновение у человека «желудочного» или «неврологического» коронавируса зависит от особенностей его организма человека. Об этом рассказала биолог Анча Баранова.

По ее словам, новый вирус способен вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также с нервной системой. При этом COVID-19 поражает органы, которые ранее уже давали о себе знать различными болезнями.

Специалист отметила в беседе с Lenta.ru, что симптомы заболевания также зависят от обстоятельств, при которых и произошло заражение.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали вес, который ведет к тяжелому течению COVID.