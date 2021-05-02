В Финляндии зарегистрированы случаи смерти из-за неизвестного наркотика

Зафиксировано 50 летальных исходов в Турку и Хельсинки.

В Финляндии обратили внимание на летальные исходы среди людей, которые употребляли неизвестный наркотик. Об этом сообщает издание Yle.

Известно, что на данный момент из-за вещества погибли около 50 человек. Летальные исходы зарегистрированы в Турку и Хельсинки – смерти уже называют массовыми. Эксперты отмечают, что неустановленный наркотик опасен для жизни – они уже обнаружили в нем фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе остановили «Киа» и нашли за сиденьем больше двух кило наркотиков.