В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали более 8 тыс. человек

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 8 648 тыс. тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 3 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 12 082 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медицинский Центр имени Михаила Петровича Чумакова к концу 2021 года произведет около 7,5 млн доз вакцины «КовиВак».