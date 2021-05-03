Лолита Милявская уверена, что предрасположена к болезни Альцгеймера

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская сдала анализы, чтобы специалисты провели генетические исследования. На данный момент она еще не знает результатов, однако пребывает не в лучшем расположении духа и готовится к худшему.

О том, что у певицы есть предрасположенность к опасному заболеванию сама артистка заявила в «ДНК-шоу».

Милявская уверена, что у нее есть риск возникновения болезни Альцгеймера. По ее словам, она начала чаще читать вслух. Хотя иностранные языки певица еще не учит, однако старается «обложиться» работой и делами по полной.

Кроме того, женщина пошла играть в театр. При том, что учить пьесу ей было очень проблематично. Однако Лолита не собирается останавливаться и будет бороться. Ведь, по ее словам, все в наших руках.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что российский певец и композитор Леонид Агутин заявил, что композиция «Русская женщина» исполнительницы Манижи, выбранная для конкурса «Евровидение» в этом году, «стыдная».