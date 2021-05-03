Петербуржцы, несмотря на непогоду, весь понедельник стояли в очередях в музеи

Люди выстроились у Кунсткамеры, Зоологического музея и «Гранд Макета России».

В Санкт-Петербурге сегодня, 3 мая, выдалась погода, не особо располагающая к прогулкам на свежем воздухе. Несмотря на это, горожане и туристы отправились просвещаться, создав очередь сразу у нескольких музеев. Известно, что ажиотаж наблюдался у Кунсткамеры, Зоологического музея и «Гранд Макета России», о чем рассказывают очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня замечательная прогулка по любимому Питеру и Музею. Очередь конечно в музей Зоологический, в Кунсткамеру не попасть километровая очередь была»,

— написала в соцсети «Вконтакте» одна из горожанок.

Большой интерес к музеям связан, видимо, с длинными выходными – горожанам не хочется сидеть дома, и они пытаются использовать свободные дни по максимуму. По этой же причине в городе все больше туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о прохладной погоде в начале мая.