Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 15 человек

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 15 человек
Место происшествия. Фото: скриншот: Тwitter/SUUMA Voluntarios

В результате крушения метромоста в Мехико погибли 15 человек, еще 80 пострадали во вторник, 4 мая.

Личности погибших устанавливаются, сообщает Milenio.

Это не окончательные данные. Спасательная операция продолжается.

Мост расположен на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Обрушение конструкции моста произошло во время движения поезда.

Под завалами оказались проезжавшие снизу машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. Упавший с карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз.

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