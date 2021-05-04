Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 15 человек

В результате крушения метромоста в Мехико погибли 15 человек, еще 80 пострадали во вторник, 4 мая.

Личности погибших устанавливаются, сообщает Milenio.

Это не окончательные данные. Спасательная операция продолжается.

Мост расположен на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Обрушение конструкции моста произошло во время движения поезда.

Под завалами оказались проезжавшие снизу машины.

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