Губернатор Петербурга и его супруга увеличили доход в год пандемии

Губернатор Петербурга и его супруга увеличили доход в год пандемии
Согласно декларации, губернатор Северной столицы владеет тремя земельными участками. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На сайте администрации Северной столицы опубликована декларация губернатора и его семьи за 2020 год. Исходя из опубликованных данных, у Александра Беглова и его семьи выросли доходы. Губернатор города заработал в 2019 году 3,8 миллиона рублей, в прошлом году — на 200 тысяч больше.

Губернатор Северной столицы владеет тремя земельными участками. У него есть гараж площадью 31 «квадратов». У Беглова есть квартира площадью 150 «квадратов» и половина дома площадью 120 «квадратов», плюс квартира в 106 «квадратов».

Повысился доход и у жены Беглова. Раньше она работала главой комитета записи актов гражданского состояния. В 2020 году жена заработала 11,5 миллиона рублей. У неё есть 3 участка, 2 дома, 4 квартиры и гараж. Также у Натальи есть Mercedes-Benz E300.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда в Петербурге падает конкуренция, но растет зарплата.

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