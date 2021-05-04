Мастера спорта по самбо увезли в полицию после конфликта в петербургском баре

Внезапный бой случился у мастера спорта по самбо в баре Северной столицы. Спортсмен выстоял бой, но не перед газовым баллончиком. Полицию вызвали около часа ночи к бару на проспекте Энгельса, 124.
Девушка сообщала, что охрана бара брызнула в лицо перцовым баллончиком её другу, 26-летнему спортсмену, сообщает «Фонтанка». Полиция увезла мужчину в отдел полиции, туда же поехала и охрана бара.
Там они сообщили, что в баре посетитель был агрессивным. Полицейские оформили протокол по статье 6.1.1 (побои).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан уроженец закавказского государства, открывший стрельбу из травмата. Как удалось установить полицейским, что потерпевшие получили травмы в ходе дорожного конфликта с водителем автомобиля «Хендай», который сначала выстрелил в одного из оппонентов, а после нанес травмы второму.