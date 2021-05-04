Мастера спорта по самбо увезли в полицию после конфликта в петербургском баре

Внезапный бой случился у мастера спорта по самбо в баре Северной столицы. Спортсмен выстоял бой, но не перед газовым баллончиком. Полицию вызвали около часа ночи к бару на проспекте Энгельса, 124.

Девушка сообщала, что охрана бара брызнула в лицо перцовым баллончиком её другу, 26-летнему спортсмену, сообщает «Фонтанка». Полиция увезла мужчину в отдел полиции, туда же поехала и охрана бара.

Там они сообщили, что в баре посетитель был агрессивным. Полицейские оформили протокол по статье 6.1.1 (побои).