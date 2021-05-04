«Отчаянные домохозяйки», налетчики, теневые банкиры: криминальная экономика Петербурга

В Северной столице сотрудники ФСБ и полиции раскрыли группировку подпольных банкиров: её основали четыре женщины-домохозяйки.

Задержанным от 40 до 58 лет, а криминальной деятельностью женщины занимались, по предположениям правоохранителей, на протяжении четырех лет. Интересно, что во всей преступной организации был задействован лишь один мужчина, который оказался родственником одной из «банкирш». Женщину, стоявшую во главе ОПГ, отправили под домашний арест, остальным фигурантам избрали меры пресечения в виде запрета на определенные действия и подписки о невыезде.

Следствие предполагает, что в арсенале «банкиров» было не меньше 16 компаний, через которые обналичивались денежные средства клиентов, желающих скрыть свои доходы от налоговой. Женщины брали от 7% в виде комиссии и, по скромным подсчётам, заработали таким образом около 33,5 млн рублей.

Многочисленные обыски по аналогичному уголовному делу проходили в Петербурге в середине апреля. Тогда были задержаны также восемь человек, но сумма, о которой шла речь, оказалась гораздо крупнее — 77 миллионов, и заработали их отчаянные «банкиры» за полтора года, с января 2019-го по март 2020-го.

Причем 77 млн — лишь общая сумма комиссии, которую преступникам отдавали клиенты. В целом через счета теневой организации прошло более 304 млн рублей. «Банкиры» не ограничивались «отмыванием» средств: они обеспечивали полное обслуживание счетов, занимались переводами, инкассацией и кассовым обслуживанием. Сейчас следователи продолжают устанавливать причастных к противозаконной деятельности и выяснять обстоятельства «работы» ОПГ.

Возможно, незаконная банковская деятельность кажется более безопасной для людей, не желающих становиться участниками откровенно криминальных процессов, представляется им своеобразной «серой зоной» российского законодательства. Но есть и те, кто предпочитает избегать сложных и долгосрочных схем и вместо этого идти более прямым путем: брать банки «на абордаж».

Так, 29 апреля в городе на Неве предъявили обвинения разбойникам, трижды нападавших на офисы кредитно-финансовых организаций. Двое петербуржцев, — оба уже имеют судимости, — награбили таким образом почти 15 млн рублей, хотя их преступный план лишь один раз увенчался успехом.

Мужчины вооружались охолощенными автоматами и латексными масками для лица и врывались в банки в вечернее время, когда учреждения готовились к инкассированию. В декабре 2019-го разбойникам первый и последний раз «повезло» — из банка на Савушкина они вынесли 4,3 млн рублей. Второй раз им пришлось уйти ни с чем, а вот третий эпизод, попытка ограбления «Восточного банка» на проспекте Большевиков, закончился задержанием: злодеи пытались сбежать вместе с добычей в 11 млн рублей, но были остановлены полицией.

Организатором называют 50-летнего жителя Северной столицы, который нанял себе в помощники «на зарплату» бывшего сокамерника. Теперь степень тяжести проступков для обоих оценит Приморский районный суд.