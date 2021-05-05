Поножовщина в торговом центре Лондона привела к гибели одного человека

В торговом центре Лондона произошла поножовщина, в ходе которой погиб один человек. Подозреваемых в нападении задержали.

Об этом сообщает Daily Mail. Все случилось вечером 4 мая в магазине компании Apple в торговом центре Brent Cross. Около 18:45 по местному времени очевидцы драки между несколькими мужчинами вызвали полицию. Прибывшие полицейские обнаружили тело 21-летнего зарезанного молодого человека, он погиб на месте.

Сотрудники полиции поймали нападавших — одного задержали по подозрению в убийстве, второго — по подозрению в участии в групповой драке.

Во время нападения посетителей торгового центра эвакуировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число погибших в результате обрушения метромоста в районе станции «Оливос» на юго-востоке Мехико достигло 23, ещё 65 пострадавших госпитализированы.