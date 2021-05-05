Большегруз на КАДе в Петербурге разгромил себе прицеп

ДТП на КАДе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП на КАДе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы на въезде на внешнюю сторону кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга с проспекта Обуховской Обороны грузовое транспортное средство пробило боковую стенку полуприцепа.

На кадрах снятых из машины очевидцем происходящего заметно, что на дороге прицеп большой машины лежит весь развороченный.

В комментариях в группе пользователи Сети обсуждали вопрос того, что за крепление груза ответственность лежит целиком на водителе. И именно он должен был проконтролировать погрузку автомобиля.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Также во время съемки аварии на месте происшествие замечен автомобиль сотрудников Госавтоинспекции, однако машины скорой помощи не видно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария в Петербурге на Богатырском оставила «Шкоду» без дверей.