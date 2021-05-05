Большегруз на КАДе в Петербурге разгромил себе прицеп

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Центральном районе Северной столицы на въезде на внешнюю сторону кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга с проспекта Обуховской Обороны грузовое транспортное средство пробило боковую стенку полуприцепа.
На кадрах снятых из машины очевидцем происходящего заметно, что на дороге прицеп большой машины лежит весь развороченный.
В комментариях в группе пользователи Сети обсуждали вопрос того, что за крепление груза ответственность лежит целиком на водителе. И именно он должен был проконтролировать погрузку автомобиля.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Также во время съемки аварии на месте происшествие замечен автомобиль сотрудников Госавтоинспекции, однако машины скорой помощи не видно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария в Петербурге на Богатырском оставила «Шкоду» без дверей.