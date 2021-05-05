Двух человек доставили в больницу после аварии на улице Маршала Блюхера в Петербурге

Сегодня в Калининском районе произошло жесткое ДТП с двумя машинами. Авария случилась на пересечении улицы Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта.

Один автомобиль снес ограждение. Виновник ДТП – мужчина на «Хендай», сообщает «Петербургский дневник». После водитель, находился в шоке и не понимал, что случилось. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большегруз на КАДе в Петербурге разгромил себе прицеп. В Центральном районе Северной столицы на въезде на внешнюю сторону кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга с проспекта Обуховской Обороны грузовое транспортное средство пробило боковую стенку полуприцепа. В комментариях в группе пользователи Сети обсуждали вопрос того, что за крепление груза ответственность лежит целиком на водителе. И именно он должен был проконтролировать погрузку автомобиля.