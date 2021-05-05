Производитель низкокалорийных десертов купил рыбозавод на Шафировском

Производитель низкокалорийных десертов купил рыбозавод на Шафировском
Candice Cake продаёт десерты без сахара вот уже 4 года. Фото: pixabay.com

Candice Cake, производящая десерты без сахара, приобрела на торгах недостроенный корпус рыбоперерабатывающего завода «Фиш Фабрик». Цена завода оказалась 130 миллионов рублей.

Компания получила достроенное на 97 % здание, право аренды земли и оборудование, сообщил «Деловой Петербург». Рыбзавод был выставлен на торги из-за банкротства, 2 года назад.

Candice Cake продаёт десерты без сахара вот уже 4 года. Здоровые сладости оптом поставляют в кафе и магазины при фитнес-клубах и крупные супермакеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьба Демидова на улице Чекистов станет музеем-библиотекой. В усадьбе Демидова хотят открыть музей-библиотеку с экспозицией, посвященной подвигам десантников в 1941 году. На реставрацию посмотрел губернатор города. Усадьба была построена во второй половине XVIII век.

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