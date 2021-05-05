Смольный выбрал подрядчика на оформление трамваев и троллейбусов к Евро-2020

В Северной столице подвели итоги конкурса на художественное оформления бортов трамваев и троллейбусов. Тендер выиграло ООО «Терминал», оно выполнит госзаказ за 7,6 млн рублей. Однако город предлагал стартовую цену 12 млн.

Работу выполнит ГУП «Горэлектротранс», сообщает «Фонтанка». В аукционе участвовали 3 организации. Первая запросила 7,7 млн рублей, другая — 12,1 млн рублей.

Компании нужно к Евро-2020 сделать художественное оформление на спецпленке и наклеить ее на трамваи и троллейбусы. После наклейки надо будет снять и восстановить покрытие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РФС выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками после матча «Зенит» — «Локомотив». В РФС отметили, что такое «неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо». Напомним, мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.