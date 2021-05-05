В Ленобласти похитители затолкали мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении

В Ленобласти похитители затолкали мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

Подозреваемые уже пойманы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленинградской области двое местных жителей обвиняются в похищении мужчины. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Киришах. Там двое мужчин по непонятной причине затолкали третьего в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Машину остановили полицейские на Советской улице. За рулем сидел безработный мужчин, в салоне находились потерпевший и еще один злоумышленник. Подозреваемые уверяют, что похищенный украл у них что-то – это и стало причиной произошедшего.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух человек доставили в больницу после аварии на улице Маршала Блюхера в Петербурге.

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