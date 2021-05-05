Украинец через суд пытается добиться права привиться «Спутником V»

Он требует обеспечить жителей страны российским препаратом, а также хочет отставки министра здравоохранения Украины.
Житель Украины через суд пытается получить право привиться от коронавируса «Спутником V». Об этом пишет РИА Новости.
Харьковчанин обратился с иском в Окружной административный суд Киева с требованием обеспечить граждан страны возможностью вакцинироваться российским препаратом «Спутник V». Он также хочет, чтобы в отставку ушел министр здравоохранения Украины, который выступает против закупки вакцины.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы.