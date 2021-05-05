Правительство РФ решило улучшить условия содержания в СИЗО к 2030 году

Правительство РФ решило улучшить условия содержания в СИЗО к 2030 году
Планируется расширение перечня тяжелых заболеваний, из-за которых нельзя содержать под стражей. pixabay.com

Россия планирует в ближайшие 9 лет улучшить и облегчить условия содержания в СИЗО. То есть расширить перечни платных услуг и разрешенных предметов, создать условия для занятий спортом.

Такие планы строятся на период до 2030 года, сообщает «Интерфакс». Планируется также расширение списка тяжелых заболеваний, из-за которых нельзя содержать под стражей. Это совершенствование оказания медпомощи подозреваемым. Авторы отметили, что главное в СИЗО изоляция, а не наказание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти похитители затолкали мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении. Все случилось в Киришах. Там двое мужчин по непонятной причине затолкали третьего в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Машину остановили полицейские на Советской улице. За рулем сидел безработный мужчин, в салоне находились потерпевший и еще один злоумышленник.

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