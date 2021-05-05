СК возбудил уголовное дело после убийства девушки-блогера: ее искали 11 дней

Пока непонятно, по какими именно причинам умерла девушка.
Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели девушки-блогера. Ее бездыханное тело нашли в лесу спустя 11 дней поисков. Об этом сообщает РБК.
О том, что пропала блогер, стало известно 5 апреля. Ее пытались найти на протяжении 11 дней и обнаружили в лесу под Арамилем. Пока непонятно, каковы причины смерти, но эксперты предполагают, что это было убийство. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.
Известно, что девушка вела блог в Инстаграме, на который подписаны более 57 тысяч человек. В последний раз она выкладывала пост 3 апреля.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после 40 дней голодания умер российский блогер.