СК возбудил уголовное дело после убийства девушки-блогера: ее искали 11 дней

СК возбудил уголовное дело после убийства девушки-блогера: ее искали 11 дней
Труп нашли в лесном массиве. Фото: unsplash

Пока непонятно, по какими именно причинам умерла девушка.

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели девушки-блогера. Ее бездыханное тело нашли в лесу спустя 11 дней поисков. Об этом сообщает РБК.

О том, что пропала блогер, стало известно 5 апреля. Ее пытались найти на протяжении 11 дней и обнаружили в лесу под Арамилем. Пока непонятно, каковы причины смерти, но эксперты предполагают, что это было убийство. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Известно, что девушка вела блог в Инстаграме, на который подписаны более 57 тысяч человек. В последний раз она выкладывала пост 3 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после 40 дней голодания умер российский блогер.

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