После 40 дней голодания умер российский блогер

Российский блогер Виталий Выграновский, которые не ел и не пил 40 дней. Мужчина скончался в Абхазии, сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

Выграновский начал голодать в марте в Москве. На своем канале на YouTube он рассказал, что на десятый день его самочувствие ухудшилось. Он решил уехать в Абхазию и продолжил голодать там. На двадцатый день он сказал, что почувствовал «полное очищение». Также он отметил, что у него нет сил на физическую активность. На 35-й блогер ощущал «предсмертное состояние», однако продолжил голодать.

Позже его знакомые написали в соцсетях написали, что Виталий Выграновский умер «на выходе из сухого голодания». Точная причины смерти не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам диетолога, попробовать интервальное голодание можно только после полного медобследования. Она объяснила это тем, что люди с лишним весом зачастую страдают сахарным диабетом, при котором значительную роль играет периодичность приемов пищи.