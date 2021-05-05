В Греции сообщили о смерти женщины после вакцинации от коронавируса

В Греции сообщили о смерти женщины после вакцинации от коронавируса
Женщина скончалась сразу после вакцинации. Фото: unsplash

Для укола использовали препарат AstraZeneca.

В Греции 44-летняя женщина умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщили в РИА Новости.

Известно, что пациентка сделала прививку, а не следующий день умерла. Непонятно, как между собой связаны два события, но нужно проверить все возможные варианты. Эксперты отмечают, что предварительные данные не указывают, будто летальный исход вызван образованием тромбозов крупных сосудов.

«Похоже, что в прошлом (у женщины) был сердечный приступ. Это то, что мы знаем до сих пор. Однако изучение этого случая будет тщательным, как и всех случаев, которые по времени, независимо от того, возникает ли причинно-следственная связь, имеют некоторую связь с вакциной»,

— сказала врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинец через суд пытается добиться права привиться «Спутником V».

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