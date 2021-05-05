Девушка отказала Бену Аффлеку, который искал возлюбленную на сайте знакомств

Девушка отказала Бену Аффлеку, который искал возлюбленную на сайте знакомств
Бен Аффлек в фильме "Лига справедливости". Фото: скриншот

Блогер подумала, что ей поставил «лайк» фейковый аккаунт.

Девушка-блогер рассказал, как отказала актеру Бену Аффлеку в знакомстве. Она сняла об этом видео и набрала более четырех миллионов просмотров.

Известно, что блогер и актер были зарегистрированы в приложении для знакомств с именитыми людьми. Блогер подумала, что ее «лайкнул» фейковый аккаунт, поэтому отшила Аффлека. Тогда он прислал ей видео-доказательство, но было уже поздно.

«Нивин, почему ты удалила мэтч со мной? Это я»,

— говорит на видео Аффлек.

Блогер поделилась историей в TikTok и прославилась. Напоминаем, что недавно Аффлек расстался с возлюбленной Аной де Армас и сейчас находится в поиске новых отношений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт объяснил, от каких фото стоит отказаться на сайтах знакомств.

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Девушка отказала Бену Аффлеку, который искал возлюбленную на сайте знакомств
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