Автомобиль вылетел на тротуар на Выборгском шоссе

Автомобиль вылетел на тротуар на Выборгском шоссе
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием легкового авто. Машина вылетела на тротуар.

Дорожный инцидент случился в четверг, 6 мая, у дома №369. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария с вылетом на тротуар», — написал автор записи.

На кадрах видно легковушка выехала за пределы проезжей части и сбила дорожный знак. Передняя часть транспортного средства оказалась разбита.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Хасанской столкнулись автобус и две легковушки, перегородив дорогу.

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