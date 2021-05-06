Проходивший военную службу петербуржец выплатит более 750 тыс. рублей за кражу орденов из музея

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по иску ФГКУКИ «Военно-морской музей Северного флота» МО РФ к Валерию Чушенкову о взыскании материального ущерба за хищение ценных орденов.

По данным следствия, в 1998 году Чушенков, проходя военную службу и действуя с сообщником, похитил хранящиеся в указанном музее награды бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Румянцева А.М. – ордена «Адмирал Нахимов» 1-й степени и «Александр Суворов» 3 степени. Он заменил их поддельными орденами, а подлинные – передал за денежное вознаграждение.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, материальный ущерб был причинен в размере 744 744 рублей.

В результате Военный суд взыскал с Чушенкова в доход Федерального бюджета причиненный материальный ущерб, а также госпошлину в размере 10 647 рублей.

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