Пятничное утро в Петербурге начинается с пустых дорог

Большинство горожан никуда не спешат этим утром – на улицах практически нет машин.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 7 мая, обойдется без пробок и заторов. Большинство дорог свободны, уровень их загруженности оценивается в два балла. Согласно данным, предоставленным «Яндекс. Картам», совсем скоро по городу станет передвигаться еще проще – к 10 часам утра загруженность упадет до одного балла.

В городе действует более 40 ограничений движения. Они введены в связи с ремонтом дорожного покрытия, труб, а также с различными ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пятницу Петербург снова накроют дожди. Температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов, в Ленобласти потеплеет до +10. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.