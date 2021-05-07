Иномарка вылетела на газон на перекрестке Комендантского и Шуваловского

На перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов в Петербурге произошло автомобиль вылетел на газон.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 7 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что передняя часть легковушки сильно пострадала. Участок оказался усыпан деталями транспортного средства. По предварительным данным, водитель иномарки не пострадал, он стоит около своего транспорта в ожидании страж дорожной полиции.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина погиб в жестком ДТП на КАД.