В марте россияне получили рекордное количество микрозаймов

В марте россияне получили рекордное количество микрозаймов
В среднем россияне брали в долг около 13 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Граждане взяли 2,35 миллионов единиц кредитов.

В марте 2021 года россияне взяли рекордное количество микрозаймов – 2,35 единиц. Общий объем выданных кредитов равен 178,7 миллиардам рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж»,

— рассказал гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Известно, что количество микрозаймов в годовом выражении выросло чуть больше чем на 30%. Средняя сумма такого кредита составила 13,1 тысячи рублей. Также увеличилось число просроченных займов – их стало почти на 2% больше, их объем достиг 61 миллиард рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне считают, что врачам, педагогам и ученым платят незаслуженно мало.

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