Во Всеволожчком районе нашли скелетированные останки

Во Всеволожчком районе нашли скелетированные останки
Кому принадлежали останки, пока не известно. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили скелетированные останки нескольких человек.

Об этом стало известно в пятницу, 7 мая. Предполагается, что останки принадлежат погибшим во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области, останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления пола и возрасте человека. Также будут установлены причины смерти и давность ее наступления.

По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи выясняли обстоятельства гибели человека, чьи останки нашли в Южно-Приморском парке.

Всеволожский район ГСУ СК России по Ленобласти останки


 

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