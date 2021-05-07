Участники и посетители ПМЭФ-2021 будут сдавать тесты на коронавирус

На площадку Петербургского международного экономического форума в этом году будут пускать только с отрицательным результатом ПЦР-теста. Это касается участников и посетителей ПМЭФ.
Об этом сообщили в пресс-службе ПМЭФ-2021. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первую очередь организаторы форума думают о безопасности и комфорте участников.
Приезжие участники форума смогут пройти тестирование в специальных пунктах. Их организуют в Пулково, на Московском вокзале и петербургских отелях. Сдать тест можно с 1 июня, но не позднее чем за сутки до форума. Результаты тестов автоматически занесут в базу аккредитации.
Участникам пленарного заседания предстоит сдать дополнительный тест за сутки до начала ПМЭФ. Иностранцам придется сдать два ПЦР-теста — за 72 часа до прибытия в страну и за сутки до начала форума.
Изменилась и процедура аккредитации для СМИ, волонтеров и персонала. Им нужно предоставить информацию об антителах, перенесенном ковиде и вакцинации. Сделать это можно в личном кабинете участника.
Кроме того, при входе в павильоны «Экспофорума» у всех будут проверять температуру.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кафе и рестораны Петербурга столкнулись с дефицитом персонала перед ПМЭФ.