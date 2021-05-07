Муж блогерши с Урала признался в ее убийстве

Муж инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой, чье тело нашли под Екатеринбургом, признался в совершении убийства и написал явку с повинной.

Как сообщает местный портал E1.RU, супруг заявил, что убил ее из-за постоянных скандалов, которые якобы устраивала Журавлева.

По данным источника ТАСС, мужа погибшей задержали. Основной версией правоохранители называют «семейные проблемы». Сейчас мужчина находится под стражей.

В среду, 5 мая, тело девушки обнаружили под Екатеринбургом. Следственный комитет по Свердловской области открыл уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах ее гибели.

Знакомые Журавлевой забили тревогу, когда она перестала выходить в социальные сети. Последняя публикация датировалась 3 апреля. Когда до девушки удалось дозвониться, на телефон ответил ее супруг. Он сообщил, что Журавлева намеренно скрывается.

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